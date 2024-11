Fotógrafa perde R$ 90 mil em equipamentos ao ter o carro furtado em Mauá (SP)

A fotógrafa Paula Cardoso, de 41 anos, teve um prejuízo de R$ 90 mil ao ter o carro levado por criminosos em Mauá, na Grande São Paulo. Ela estava dormindo na casa da irmã e havia deixado os equipamentos de fotografia dentro do veículo. Após o furto, Paula passou a receber mensagens com ameaças dos criminosos. Além do valor material, ela perdeu registros de momentos únicos e teve que cancelar alguns trabalhos. Para honrar com a entrega dos clientes, a fotógrafa faz um apelo para que devolvam os cartões de memória com as fotos.