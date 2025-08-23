Francesa de 77 anos e filho com Síndrome de Down são abandonados no aeroporto de Guarulhos

Uma idosa francesa de 77 anos e seu filho com Síndrome de Down, de 42, passaram dias abandonados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Segundo relatos, o filho caçula, que morava com a mãe na Bolívia, os deixou no terminal e embarcou para a França. A idosa, que sofre de trombose na perna, disse que tentava viajar para Moscou, mas foi impedida de embarcar pela Qatar Airlines. A companhia alegou que ela e o filho não tinham condições de viajar sozinhos. Durante esse período, os dois dependeram da ajuda de passageiros e funcionários para se alimentar. Após dias, a administração do aeroporto acionou os órgãos públicos. Mãe e filho foram encaminhados para o posto humanizado da Prefeitura de Guarulhos e depois para um hospital da cidade, onde seguem recebendo atendimento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!