Francesa perde mais de R$ 5 milhões em golpe virtual envolvendo falso ator

Uma mulher francesa de 53 anos perdeu mais de R$ 5 milhões ao acreditar que estava em um relacionamento com o ator Brad Pitt. O golpe começou quando um perfil falso de Janet Pitt, suposta mãe do ator, entrou em contato com a vítima por uma rede social. O farsante usou inteligência artificial para criar imagens de Brad internado, solicitando dinheiro para um tratamento contra o câncer. Ele disse que não poderia acessar seus fundos porque Angelina Jolie havia congelado seus recursos durante o divórcio. Após um ano e meio de contato, a mulher descobriu a fraude ao ver fotos reais do ator com sua namorada, Ines de Ramon. A vítima está hospitalizada devido à depressão grave resultante da situação.