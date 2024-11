Frente fria deve provocar fortes ventos e temporais em SP a partir desta sexta (18)

A partir desta sexta (18), a chegada de uma frente fria pode provocar temporais e fortes rajadas de vento na Região Metropolitana de São Paulo. No Aeroporto Internacional da cidade a presença de uma névoa já prejudica o pouso de helicópteros. Um gabinete de crise foi montado no Palácio dos Bandeiras, sede do governo estadual paulista. Além disso, equipes da Defesa Civil também atuam na sede da Enel para otimizar a prestação de serviços em caso de anormalidades. A previsão é ventos fortes de 60 km/h ou mais e elevado volume de chuva neste final de semana.