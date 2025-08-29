Fuga de motoristas após colisões preocupa paulistanos

Em São Paulo e na região metropolitana, motoristas que causam acidentes e fogem sem prestar socorro estão se tornando um motivo de crescente preocupação. Na Barra Funda, um motorista imprudente danificou três veículos ao tentar desviar bruscamente, antes de fugir sem prestar assistência.

Em outro caso, em Santana de Parnaíba, Leandro viu seu carro atingido por um motorista que deu marcha ré e colidiu, fugindo em seguida. Enquanto sua esposa e filha recebiam atendimento médico, ele registrou um boletim de ocorrência e busca identificar o infrator usando câmeras de segurança. O carro, recentemente quitado e sem seguro, sofreu danos de R$3.500.

aqui!