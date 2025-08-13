Fugitivo condenado por homicídio é preso no Brás com ajuda do sistema Smart Sampa

O sistema de monitoramento Smart Sampa ajudou a prender um criminoso no centro de São Paulo em menos de quatro horas. O homem, condenado por homicídio, havia fugido de uma cadeia em Minas Gerais, onde ainda precisa cumprir mais de quatro anos em regime fechado. Ele passeava pelo bairro do Brás quando foi reconhecido pelo sistema. A polícia foi alertada e viaturas próximas ao local se dirigiram até ele. O criminoso foi abordado e não apresentou resistência. Agora, está à disposição da Justiça em uma delegacia na zona leste de São Paulo.



