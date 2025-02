Funcionária é agredida por cliente em restaurante em Limeira (SP)

Uma funcionária foi agredida por uma cliente em um restaurante em Limeira, interior de São Paulo. O conflito começou quando a cliente pediu para que Jaqueline, a garçonete, dissesse ao músico do estabelecimento que ela estava interessada nele. Depois de o músico responder que era casado, a cliente começou a desferir xingamentos ao cantor. Ela foi advertida verbalmente pelos funcionários do local, entre eles Jaqueline. A cliente estapeou o rosto da funcionária e fez uma série de agressões contra ela, inclusive verbais. A vítima foi para a delegacia e registrou um boletim de ocorrência acusando a agressora de injúria racial.



