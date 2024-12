Funcionário de mercado é agredido por major da PM após filho do policial relatar assédio

O funcionário de mercado, Romualdo Ramos, foi agredido no trabalho com uma estaca de madeira por um major da Polícia Militar, em Jacareí, no interior de São Paulo. A confusão aconteceu depois que o filho do policial, de 18 anos, afirmou ter sido assediado pelo homem, na padaria onde trabalha. Romualdo nega o assédio e afirmou que estava sob o efeito de álcool. Por conta da agressão, o funcionário quer que o major, identificado como Jórgio Baltazar de Jesus, seja penalizado. A agressão resultou em danos ao comércio onde a vítima trabalha, e o prejuízo passou dos R$ 20 mil.