Funcionário processa empresa por ter sido mordido por seu próprio cachorro durante o home office

Um funcionário da mineradora Vale processou a empresa após ter sido mordido pelo seu próprio cachorro durante o horário do seu trabalho home office, na Bahia. O analista operacional sênior da multinacional pediu indenização à empresa por danos morais e materiais. A defesa do analista trabalhou com a tese de que a empresa deveria ter fornecido orientação ao funcionário sobre como lidar com animais domésticos em ambiente de trabalho remoto. O Tribunal Regional do Trabalho negou o pedido sob o entendimento de que o trabalho remoto é de responsabilidade do empregado, e que a empresa só tem responsabilidade quando o acidente está relacionado à atividade desempenhada, o que não ocorreu no caso.



