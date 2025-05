Funkeiro que ostenta vida de luxo na internet é assaltado e tem prejuízo de R$ 5 milhões

O funkeiro MC IG, famoso pelas suas músicas e por ostentar joias, festas e carros de luxo na internet, foi assaltado e teve um prejuízo de cerca de R$ 5 milhões. Câmeras de segurança do local onde ele estava com um amigo, na frente do seu carro estacionado, captaram a ação. Os criminosos chegaram armados em uma moto, abordaram os dois e pediram a mala de joias preciosas que o funkeiro tinha postado nas redes sociais horas antes. MC IG fez uma publicação nas redes sociais oferecendo uma recompensa de R$ 200 mil por uma foto com o rosto dos criminosos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!