Gangue com menores invade loja e rouba bicicletas em Vitória (ES)

Doze pessoas, incluindo nove adolescentes, invadiram uma loja em Vitória (ES) e furtaram 12 bicicletas, entre elas, modelos elétricos de alto valor. A polícia apreendeu 11 suspeitos e recuperou 10 bicicletas. Um jovem de 16 anos foi identificado como o mentor do crime. Segundo um psicólogo, vulnerabilidade social e desintegração familiar podem influenciar a entrada de jovens no crime. Medidas socioeducativas são fundamentais para oferecer educação e apoio emocional aos jovens infratores.



