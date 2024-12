Gangue da correntinha ataca pedestres no centro de São Paulo

No centro de São Paulo, um homem foi agredido e teve sua corrente de ouro roubada por um grupo de pelo menos 10 jovens no viaduto Santa Efigênia. A ação ocorreu enquanto a vítima estava na estação de metrô. O amigo que tentou ajudar foi cercado e também agredido. Policiais que estavam nas proximidades ouviram os gritos e prenderam três homens com passagem pela polícia e apreenderam dois menores envolvidos na agressão.