Gangue da correntinha: para escapar da polícia, suspeito engole joia roubada no centro de SP

Um criminoso engoliu uma correntinha após ser detido por um roubo na avenida São Bento, no centro de São Paulo. A via é fechada para veículos e o movimento de pedestres é alto, mas comerciantes da região dizem que a ação da ‘gangue da correntinha’ é diária. Em um dos furtos, um casal chileno, que mora no Brasil há 54 anos, foi cercado e a correntinha de ouro da mulher, de 85 anos, foi arrancada do pescoço dela. A polícia foi acionada e quando chegou, o suspeito engoliu o objeto. Ele foi levado à uma unidade de saúde para retirar o material e então conduzido para a delegacia.