'Gangue da pedrada' faz motoristas colocarem película de proteção nos vidros dos carros

Motoristas em São Paulo enfrentam a ameaça da "gangue da pedrada," que ataca veículos com pedras para roubar celulares. Em resposta, muitos estão instalando películas antivandalismo nos vidros dos carros. Essas películas são fixadas na parte interna dos vidros e absorvem impactos, ajudando a evitar que criminosos quebrem os vidros e acessem o interior do veículo rapidamente.

A procura por películas antivandalismo cresceu, com oito em cada dez instalações realizadas na capital paulista e região metropolitana. Durante testes, foi demonstrado que as películas suportam pressões de 120 kg a 200 kg. Embora não impeçam todos os tipos de ataques, como disparos, elas oferecem uma camada adicional de proteção.

Motoristas, como profissionais de aplicativos, sentem-se mais seguros com a proteção adicional. Apesar das limitações, as películas oferecem uma sensação de tranquilidade diante da criminalidade urbana.

