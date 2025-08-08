Logo R7.com
Balanço Geral

‘Gangue da Voadora’ assusta moradores de Barueri, na Grande São Paulo

Jovens correm e dão ‘voadora’ em portões de casas como parte de desafio nas redes sociais

Balanço Geral|Do R7

Um grupo de jovens, conhecidos como ‘Gangue da Voadora’, está assustando moradores do bairro Vale do Sol, em Barueri, na Grande São Paulo. Durante a noite, eles correm e dão uma ‘voadora’ nos portões das casas. Toda a ação é gravada para ser postada nas redes sociais. Vários portões ficaram amassados e com as marcas dos pés gravados. O Balanço Geral já mostrou que esse desafio virou caso de polícia nos Estados Unidos. Saiba mais.

