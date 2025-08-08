‘Gangue da Voadora’ assusta moradores de Barueri, na Grande São Paulo

Um grupo de jovens, conhecidos como ‘Gangue da Voadora’, está assustando moradores do bairro Vale do Sol, em Barueri, na Grande São Paulo. Durante a noite, eles correm e dão uma ‘voadora’ nos portões das casas. Toda a ação é gravada para ser postada nas redes sociais. Vários portões ficaram amassados e com as marcas dos pés gravados. O Balanço Geral já mostrou que esse desafio virou caso de polícia nos Estados Unidos. Saiba mais.



