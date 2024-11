Garoto de 5 anos sai ileso depois de espelho cair em cima da cabeça dele

A dona de salão de beleza Nayara Oliveira, viveu momentos de desespero depois que o filho de 5 anos foi atingido por um espelho na Grande São Paulo. O pequeno Gael costuma passar a tarde no salão de beleza onde a mãe trabalha. Ele estava sentado em uma cadeira quando o espelho, que era parafusado na parede, se desprendeu e caiu sobre a cabeça do garoto. Embora as imagens sejam chocantes, ele não se machucou.