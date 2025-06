Gasolina adulterada: supervisor é preso por reabrir posto de combustíveis sem autorização

O supervisor de um posto de combustíveis foi preso após reabrir o estabelecimento sem autorização da fiscalização, que havia fechado o local por comercializar gasolina adulterada, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O posto é o único localizado em uma via de acesso à rodovia Padre Manoel da Nóbrega. A fiscalização precisou fechar o local duas vezes por reaberturas irregulares. Na terceira visita, os fiscais retornaram com apoio da polícia, e o supervisor acabou preso.



