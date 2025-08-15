Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Gate realiza operações em SP e neutraliza agressores em casos de violência contra mulheres

Nos dois casos, os agressores não resistiram

Balanço Geral|Do R7

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar realizaram recentemente duas operações nos bairros de Lajeado e Parelheiros, em São Paulo. Em uma das ocorrências, um homem fez uma mulher refém; ele foi neutralizado pelos policiais e não resistiu aos ferimentos. Em outra ação, um ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento manteve a ex-companheira em cárcere. Após negociações frustradas, os policiais invadiram a residência para libertá-la; o agressor foi atingido e também morreu. A vítima, ferida, está internada.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.