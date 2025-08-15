Gate realiza operações em SP e neutraliza agressores em casos de violência contra mulheres

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar realizaram recentemente duas operações nos bairros de Lajeado e Parelheiros, em São Paulo. Em uma das ocorrências, um homem fez uma mulher refém; ele foi neutralizado pelos policiais e não resistiu aos ferimentos. Em outra ação, um ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento manteve a ex-companheira em cárcere. Após negociações frustradas, os policiais invadiram a residência para libertá-la; o agressor foi atingido e também morreu. A vítima, ferida, está internada.



