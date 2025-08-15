Gate realiza operações em SP e neutraliza agressores em casos de violência contra mulheres
Nos dois casos, os agressores não resistiram
Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar realizaram recentemente duas operações nos bairros de Lajeado e Parelheiros, em São Paulo. Em uma das ocorrências, um homem fez uma mulher refém; ele foi neutralizado pelos policiais e não resistiu aos ferimentos. Em outra ação, um ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento manteve a ex-companheira em cárcere. Após negociações frustradas, os policiais invadiram a residência para libertá-la; o agressor foi atingido e também morreu. A vítima, ferida, está internada.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas