GCM reage a assalto e troca tiros com criminosos na zona leste de SP; um suspeito é baleado e preso

Um tiroteio foi registrado na manhã desta sexta-feira (29) na região da Mooca, na zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu quando um Guarda Civil Metropolitano reagiu a uma tentativa de assalto que presenciou enquanto estava em serviço. Durante o confronto, um dos criminosos foi baleado na mão e detido pela polícia.

O episódio teve início nas proximidades da avenida Alcântara Machado. De acordo com o Capitão Guedes da Polícia Militar, o GCM não sofreu ferimentos por arma de fogo, apenas torceu o tornozelo durante a ação.

O Samu prestou socorro ao criminoso ferido antes dele ser levado sob custódia para responder pelos crimes cometidos. Enquanto isso, as forças policiais continuam as buscas pelo segundo suspeito envolvido no crime.

