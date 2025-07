GCM saca arma dentro de unidade de saúde após discutir com morador em situação de rua

Em uma unidade básica de saúde em Osasco (SP), um guarda civil municipal sacou uma arma após discutir com um morador em situação de rua. O guarda, de férias, estava com sua esposa e filha no local. A altercação teve início quando o morador ofereceu um livro à criança. Durante a confusão, o guarda ficou enfurecido e ameaçou o homem, alegando que ele havia tocado em sua filha de forma inapropriada. Testemunhas relataram que o local estava cheio, inclusive com crianças presentes, o que aumentou o pânico. A corregedoria da guarda investiga o caso, e a polícia busca ouvir o morador para entender sua versão dos fatos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!