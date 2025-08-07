Gestão de Ricardo Nunes é avaliada por moradores de São Paulo em nova pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas indica que 62,2% dos eleitores de São Paulo aprovam a gestão do prefeito Ricardo Nunes. A desaprovação é de 34,3%, enquanto 3,5% não souberam ou não opinaram. Entre os entrevistados, 46,9% consideram a gestão ótima ou boa, 27% acham regular e 24,5% avaliam como péssima ou ruim. O levantamento foi feito com 1.020 pessoas entre os dias 2 e 6 de agosto de 2025 e possui margem de erro de 3,1%, com nível de confiança de 95%.



