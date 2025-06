‘Golpe do amor’: motorista fica paraplégico após cair em emboscada e ser baleado em encontro

O motorista Thiago Nunes, de 37 anos, ficou paraplégico depois de cair em uma emboscada e ser baleado em um encontro romântico em Jandira, interior de São Paulo. O acontecimento está associado ao chamado ‘golpe do amor’, em que os criminosos se passam por outras pessoas, marcam encontros por aplicativos de namoro, roubam e violentam as vítimas. Thiago chegou no ponto de encontro e viu dois criminosos. Um deles, armado, disse: “Perdeu, não corre.” Mesmo assim, a vítima tentou fugir e foi baleada nas costas.



