'Golpe do Encontro': mulheres seduzem e roubam homens em hotéis de luxo nos EUA

Mulheres jovens e atraentes estão aplicando o chamado 'golpe do encontro' nos Estados Unidos. Elas escolhem homens com aparência de riqueza, usam a sedução como isca e, quando estão a sós com as vítimas, aplicam golpes para roubar relógios de luxo, dinheiro e cartões. Esther Maria Torres, de 20 anos, e Angelina Esty, de 25, são algumas das criminosas presas recentemente. A polícia alerta que muitos homens não denunciam os crimes por vergonha ou medo de exposição. A prática tem crescido e preocupa autoridades.



