Golpista usa identidade falsa para alugar apartamento e levar bens de R$ 35 mil em São Paulo

Um homem chamado Emerson utilizou uma identidade falsa, se passando por um português chamado Adriano, para alugar um apartamento mobiliado na avenida Paulista, em São Paulo. Após o contrato ser fechado, Emerson comunicou que deixaria o país e indicou um suposto amigo de Moçambique para ocupar o imóvel. Durante a ocupação, diversos bens, avaliados em mais de R$ 35 mil, foram levados. O proprietário, Tácito Cury, e a imobiliária responsável acabaram sendo enganados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!