Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Golpista usa identidade falsa para alugar apartamento e levar bens de R$ 35 mil em São Paulo

Estelionatário deixou rastro de prejuízo após indicar outro homem para assumir seu lugar como locatário

Balanço Geral|Do R7

Um homem chamado Emerson utilizou uma identidade falsa, se passando por um português chamado Adriano, para alugar um apartamento mobiliado na avenida Paulista, em São Paulo. Após o contrato ser fechado, Emerson comunicou que deixaria o país e indicou um suposto amigo de Moçambique para ocupar o imóvel. Durante a ocupação, diversos bens, avaliados em mais de R$ 35 mil, foram levados. O proprietário, Tácito Cury, e a imobiliária responsável acabaram sendo enganados.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Furto
  • Paulista
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.