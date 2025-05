Golpistas fingem ser advogados e pedem dinheiro para liberar valores de causas supostamente ganhas

O golpe do falso advogado tem feito várias vítimas em São Paulo. Nele, criminosos se passam por advogados e entram em contato com as vítimas, pedindo dinheiro em troca da suposta liberação de valores de processos que teriam sido ganhos. Para dar credibilidade ao golpe, os estelionatários usam nomes e fotos reais de advogados em perfis falsos. Os prejuízos individuais podem ser altos para as vítimas. Confira.



