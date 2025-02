Governo de São Paulo decreta situação de emergência para dengue em todo estado

O governo do estado de São Paulo decretou situação de emergência para dengue. O decreto permite que gestores públicos destinem recursos para combater a doença com maior rapidez e sem necessidade de licitação. Só em 2025, o estado já registra mais de 124 mil casos confirmados da doença; outros 81 mil são investigados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!