Governo de São Paulo vai transferir presos do ‘presídio dos famosos’ para a penitenciária 2 de Potim

O governo de São Paulo decidiu transferir os detentos do presídio de Tremembé, conhecido como "presídio dos famosos", para o presídio 2 de Potim (SP). Entre os detentos estão Robinho, Thiago Brennand e Roger Abdelmassih. A mudança tem como objetivo alterar o perfil da unidade prisional e deve ser concluída até o fim do ano. As transferências ocorrem por motivos de infraestrutura, e Tremembé passará a abrigar apenas presos em regime semiaberto.



