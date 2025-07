Grávida recebe laudo de morte do bebê, mas descobre que filho está vivo

A esteticista Jessica Araújo, grávida de 8 meses, enfrentou um erro médico angustiante em Manaus (AM). Ao procurar atendimento no hospital por conta de dores, foi informada de que seu bebê estava morto. Inconformada, buscou uma segunda opinião em outro hospital, onde um novo exame confirmou que o bebê estava vivo. Jessica abalada, desabafou nas redes sociais e busca justiça pelo trauma sofrido.



