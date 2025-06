Grupo da Saúde Universal faz ação para incentivar a doação de sangue

No Brasil, os bancos de sangue enfrentam sérios problemas para manter os estoques altos. Por isso, voluntários do Grupo da Saúde Universal abraçaram a campanha Junho Vermelho, que conscientiza sobre a importância das doações de sangue. Em apenas um hospital da capital paulista, o grupo reuniu 100 voluntários. E essa ação está acontecendo também em oito países. Nos últimos cinco anos, ações do grupo mantido pela Universal já beneficiaram mais de 700 mil pacientes que receberam doações de sangue. E a expetativa para este mês é contribuir para o tratamento de 71 mil pessoas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!