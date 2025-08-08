Grupo de amigos de SP desaparece após viajar a Icaraíma (PR) para cobrar dívida

Três amigos saíram de São José do Rio Preto (SP) com destino a Icaraíma (PR) para cobrar uma dívida relacionada a um negócio jurídico. Eles chegaram à cidade na manhã de terça-feira (5) e iriam se encontrar com um quarto amigo, que os acompanharia na cobrança. No entanto, desde então, não foram mais vistos. As famílias pediram ajuda ao Balanço Geral para localizá-los. A polícia investiga o caso e procura por um homem que os amigos deveriam encontrar.



