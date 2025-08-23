Guarda Civil de São Paulo é baleado em tentativa de assalto e está em estado grave

Um GCM foi baleado em uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu na frente do condomínio onde mora a mãe dele, quando ele foi abordado por três homens em duas motocicletas. Durante a abordagem, um dos criminosos disparou contra o guarda, atingindo-o na cabeça. Os moradores se assustaram com o barulho dos tiros, e ele foi socorrido rapidamente. Ele está internado em estado grave. A Polícia Civil já iniciou uma operação para localizar os suspeitos, que fugiram sem levar nada.



