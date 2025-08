Guarda de trânsito é agredida por homem furioso após aplicação de multa em São Paulo

Uma guarda de trânsito foi agredida por um homem furioso depois que ela aplicou uma multa no agressor, em Santo André, Grande São Paulo. Antes da agressão, ele começou a gravá-la e a proferir xingamentos contra ela, chegando a usar o termo “pilantra safada”. Depois, o circuito interno de uma loja de tintas em frente ao local gravou o momento em que ele deu um chute na guarda, que estava de costas, e a derrubou no chão. Logo em seguida chegaram outras pessoas para intimidar o agressor, que se acalmou. Um boletim de ocorrência foi registrado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!