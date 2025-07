Guardas civis agridem dono de adega e obrigam testemunhas a apagarem vídeos em Osasco (SP)

Um empresário proprietário de uma adega em Osasco (SP) denunciou uma abordagem violenta realizada por guardas civis municipais. Ele relatou que após uma fiscalização da prefeitura, os guardas permaneceram no local e agrediram-no ao tentar intervir na abordagem a seus parentes e amigos. Um funcionário tentou gravar a cena, mas foi forçado a apagar as imagens. Algumas gravações foram recuperadas e entregues à Corregedoria da Guarda Civil para análise. A prefeitura informou que tomará medidas contra os responsáveis.



