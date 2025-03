‘Há sérias divergências na história contada pelo ex-namorado’, diz delegado do Caso Vitória

O delegado Aldo Galiano deu mais detalhes sobre as investigações do Caso Vitória. A jovem de 17 anos ficou desaparecida por sete dias e foi encontrada morta em uma região de mata em Cajamar, na Grande São Paulo. Ele explicou que há sérias inconsistências no depoimento do ex-namorado de Vitória, que foi preso preventivamente. O delegado ainda deu detalhes sobre o crime parecer ter sido uma prática de vingança, já que os cabelos da jovem foram raspados. As investigações seguem em curso e a expectativa é de que um dos seis investigados seja transformado oficialmente em suspeito.



