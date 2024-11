Helicóptero da polícia pousa em avenida de SP para resgatar vítima de acidente

O helicóptero Águia, da Polícia Miliar, precisou ser acionado após um grave acidente entre um carro e uma moto dentro do Complexo Maria Maluf, na zona sul de São Paulo. O motociclista ficou ferido e além da aeronave, outras duas viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. O túnel precisou ser interditado para quem segue em direção à avenida do Cursino. A vítima foi encaminhada ao hospital.