Homem acha a própria moto à venda na internet, fecha negócio e chega a local marcado com a polícia

Um técnico de refrigeração teve sua motocicleta roubada em São João de Meriti (RJ). Durante a busca por um novo veículo, ele encontrou sua moto anunciada na internet. Ao contatar o vendedor, ele organizou, com a polícia, uma operação para recuperar o veículo.



A ação ocorreu em Duque de Caxias, onde um adolescente foi apreendido. A avó do menor informou que ele foi envolvido pelo tráfico de drogas. A polícia investiga se ele participou do roubo original da moto.



