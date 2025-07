Homem acusado de matar noiva afogada em cachoeira é absolvido por falta de provas após nove anos

Cássio Ribeiro, homem acusado de ter matado a noiva Daniele Capelari, de 33 anos, em 2016, foi absolvido pela Justiça por falta de provas. A morte de Daniele aconteceu durante um passeio do casal em uma cachoeira em Bandeira do Sul, no sul de Minas Gerais. Após quatro anos de investigações, o Ministério Público acusou Cássio de feminicídio e ele foi preso enquanto aguardava o fim do julgamento. O MP alegou diversas contradições nos depoimentos de Cássio, que disse que a noiva pulou na água para salvá-lo depois de ele cair na cachoeira, mas que ela acabou morrendo. No entanto, testemunhas afirmaram que as suas roupas estavam secas no momento. Ele foi absolvido nove anos depois da morte de Daniele por decisão do júri popular.



