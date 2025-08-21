Homem armado se passa por policial civil e agride motorista em São Paulo
Ele foi identificado como um policial militar aposentado
Um homem armado desceu de um carro de luxo na zona leste de São Paulo, se passou por policial civil e agrediu o motorista de uma caminhonete após uma confusão no trânsito. A vítima fez uma denúncia na Corregedoria da polícia e descobriu que o homem não era um policial civil, mas sim um policial militar aposentado. Traumatizada, a vítima tem evitado sair de casa. A Secretaria de Segurança Pública investiga o caso e tenta esclarecer a identidade do agressor.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas