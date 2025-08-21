Homem armado se passa por policial civil e agride motorista em São Paulo

Um homem armado desceu de um carro de luxo na zona leste de São Paulo, se passou por policial civil e agrediu o motorista de uma caminhonete após uma confusão no trânsito. A vítima fez uma denúncia na Corregedoria da polícia e descobriu que o homem não era um policial civil, mas sim um policial militar aposentado. Traumatizada, a vítima tem evitado sair de casa. A Secretaria de Segurança Pública investiga o caso e tenta esclarecer a identidade do agressor.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!