Homem atropela pai e filho em São Paulo após desentendimento entre vizinhos

Um homem atropelou um pai e seu filho no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, após uma discussão entre vizinhos. O desentendimento teria começado por conta de um xixi de cachorro e se agravado com a forma com que o suspeito, Edson Costa, armazenava paletes perto de casa. Marcos e Gabriel haviam saído de bicicleta quando o Edson pegou o carro, percorreu cerca de 300 metros e jogou o veículo na dupla. O suspeito abandonou o carro e fugiu. Marcos passou por cirurgia e continua internado no hospital; já o menino se recupera em casa. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e Edson segue foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!