Homem baleado em assalto tenta provar a inocência na Justiça, em São Paulo

Um homem que foi baleado durante um assalto luta para provar a sua própria inocência na Justiça. Vitor Henrique Gonçalves estava na moto dele, em um cruzamento em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, quando foi abordado por dois assaltantes em outra moto. O casal que estava na moto do lado dele conseguiu fugir, assim como a garupa do veículo da vítima, mas Vitor foi agredido e intimidado pelos assaltantes armados. Ele foi baleado na perna e os criminosos desistiram do roubo. No entanto, durante o atendimento médico, no hospital, a Polícia Militar foi acionada para que a ocorrência de roubo fosse registrada. Foi nesse momento que os agentes deram voz de prisão à vítima, alegando que Vitor era o criminoso, e o autuaram em flagrante. As imagens das câmeras de segurança foram ignoradas pelos agentes. Na audiência de custódia, Vitor foi liberado, mas responde por receptação, pois a moto usada pelos criminosos era roubada. A Secretaria de Segurança Pública disse que ele prestará um novo depoimento.



