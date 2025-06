Homem causa polêmica ao passear com cachorra em cima de moto na Grande SP

Um motorista flagrou um homem pilotando uma moto com uma passageira inusitada: uma cachorra. A cena dividiu opiniões. Enquanto algumas pessoas acharam a situação curiosa e até fofa, outras, nas redes sociais, criticaram o tutor do animal. Muitos demonstraram preocupação com a segurança da cadelinha Mel, considerando a prática perigosa. Além disso, ela é uma infração de trânsito considerada gravíssima. No entanto, existem formas de transportar o animal em segurança.



