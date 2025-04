Homem confessa ter matado delator de esquemas de corrupção da polícia na zona norte de São Paulo

Leonardo Ferreira Silva confessou à polícia ser o autor do assassinato do influenciador ‘Zezinho do Ouro’, que delatava na internet esquemas de corrupção da polícia de São Paulo. O crime aconteceu há cerca de um ano no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista; Zezinho foi morto a tiros no condomínio em que morava. Leonardo disse à polícia que foi contratado por um homem de Pernambuco chamado Wellington, que o teria prometido R$ 50 mil pelo crime. Além deste, o suspeito confessou outros assassinatos que cometeu em Minas Gerais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!