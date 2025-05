Homem constrói casa de vidro para vigiar esposa no interior paulista

Beatriz, que vivia sob controle emocional e agressões do ex-marido Tiago Fernando Monteiro, está desaparecida há mais de um mês. Durante 14 anos, ela enfrentou uma relação abusiva, agravada quando Tiago construiu uma casa com paredes de vidro para monitorá-la em Serra Negra (SP). Beatriz conseguiu uma medida protetiva após enfrentar violência patrimonial e física. No entanto, desde que deixou a casa, ela não foi mais vista. A polícia está em busca de pistas e considera Tiago o principal suspeito.



