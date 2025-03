Homem de 90 anos é notificado pelo seguro sobre a sua própria morte, nos EUA

Thomas Kind, de 90 anos, recebeu uma carta do próprio seguro, que dizia que ele tinha morrido havia cerca de um ano e meio, no Colorado, nos Estados Unidos. Pelo ocorrido, o idoso perdeu acesso aos benefícios, a assistência médica e à sua própria conta bancária. Agora, ele luta para conseguir provar ao governo que ainda está vivo.



