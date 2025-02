Homem desaparece após incendiar apartamento do ex-companheiro no centro de SP

Um homem incendiou o apartamento do ex-companheiro no bairro da Consolação, na região central de SP. Depois do término, o personal trainer Elizann Barco Garrido mandou uma mensagem para Bruno Peixoto, que trabalha como cabelereiro, pedindo para pegar pertences que deixou no imóvel dele. Mesmo não estando em casa, Bruno autorizou a entrada do ex-companheiro no apartamento. Lá, Elizann colocou fogo nas almofadas da varanda e deixou o apartamento em chamas. Depois disso, o personal desapareceu. Bruno procurou ajuda e acusa Elizann de ter provocado um incêndio criminoso.