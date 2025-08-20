Homem destrói o carro da ex-esposa após não aceitar o fim do relacionamento na Grande São Paulo

Um homem destruiu o carro da ex-esposa após não aceitar o fim do relacionamento em Santo André, no ABC paulista. Laura decidiu se separar do companheiro devido ao comportamento violento dele. Ela comprou o carro para conseguir levar o filho autista, de 4 anos, à escola e ao médico, quando precisasse. Agora ela está desesperada após o ataque do ex-marido e falou com o Balanço Geral. Acompanhe na reportagem.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!