Homem é assaltado na porta do prédio onde trabalha na Vila Mariana, na zona sul de SP

Um homem foi assaltado na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, enquanto usava o celular em frente ao seu local de trabalho. O criminoso obrigou a vítima a entregar não apenas o aparelho, mas também a senha para desbloqueio e outros pertences. Assustado com a ação criminosa, o homem chegou a cair no chão. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que analisa imagens de câmeras de segurança para identificar o suspeito.



