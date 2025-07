Homem é assaltado por criminosos e tem prejuízo de R$ 140 mil através de transferências

Um homem foi assaltado na calçada por três criminosos em São Paulo. Os suspeitos exigiram o celular e a senha de desbloqueio. Assustado, no chão, o homem passou as informações. O Balanço Geral encontrou Neimar dos Santos, de 51 anos, que contou os minutos de terror que viveu e o prejuízo que teve. Os ladrões conseguiram fazer transferências via Pix que somam mais de R$ 140 mil. Além do trauma, Neimar quer entender o motivo da demora dos bancos para bloquear as contas. Acompanhe na reportagem.



