Homem é atacado por segurança de mercado em Parelheiros, zona sul de SP

Eliseu Novais da Silva, de 35 anos, foi atacado por um ex-segurança de um supermercado em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Ele sofreu ferimentos no fígado, diafragma e pulmão e passou por duas cirurgias. Sua esposa, Caroline, também foi ferida no braço. Após o ataque, o agressor fugiu e ainda não foi encontrado. A família registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado pela delegacia local, que analisa imagens do ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!