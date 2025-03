Homem é baleado durante assalto em padaria de Pinheiros, bairro nobre de SP

Um assalto ocorreu em uma padaria no bairro de Pinheiros, São Paulo , onde criminosos armados renderam clientes e exigiram celulares. Um cliente, usando blusa branca, tentou reagir e foi baleado. As câmeras de segurança registraram a fuga dos assaltantes, que levaram cinco celulares. O homem ferido foi socorrido e está fora de perigo.



